Боевики взяли в заложники десять мирных жителей в Афганистане

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Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Боевики убили двух мирных жителей и взяли в заложники десять человек в провинции Фарах на западе Афганистана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об сегодня сообщил телеканал Ariana.
По предварительным данным, боевики остановили транспортное средство, направлявшееся из района Дор Абад в центр города Фарах. Двух мирных жителей убили, десять отвезли в неизвестном направлении.
Ни одна из действующих на территории Афганистана группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости