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    СМИ: Боевики обстреляли жилые кварталы Алеппо

    По предварительным данным, жертв и пострадавших нет

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Террористы из группировки "Джебхат ан-нусра" и их союзники из вооруженных формирований оппозиции выпустили 20 реактивных снарядов по мирным кварталам Алеппо.

    Как передает Report со ссылкой на информационное агентство САНА, под обстрел попали районы Ашрафия, Майдан, Сулеймания и Эз-Захра.

    По данным агентства, никто из жителей не пострадал, нанесен лишь материальный урон.

    Командование ВС САР объявило о введении с четверга "режима тишины" в Алеппо. Согласно коммюнике, все военные действия в северной столице Сирии остановлены на 48 часов.

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