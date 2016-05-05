СМИ: Боевики обстреляли жилые кварталы Алеппо

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Террористы из группировки "Джебхат ан-нусра" и их союзники из вооруженных формирований оппозиции выпустили 20 реактивных снарядов по мирным кварталам Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство САНА, под обстрел попали районы Ашрафия, Майдан, Сулеймания и Эз-Захра.

По данным агентства, никто из жителей не пострадал, нанесен лишь материальный урон.

Командование ВС САР объявило о введении с четверга "режима тишины" в Алеппо. Согласно коммюнике, все военные действия в северной столице Сирии остановлены на 48 часов.