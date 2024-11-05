СМИ: Боевики "Исламского сопротивления" атаковали военную базу США в Сирии

Вооруженные отряды движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали военную базу США рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Вооруженные отряды движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали военную базу США рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Sham FM.

Согласно информации, на территории военного объекта раздалось по меньшей мере три взрыва.

По свидетельству очевидцев, бойцы, воюющие на стороне сирийской армии, использовали беспилотники-камикадзе для нанесения ударов по американской базе.

Ранее представитель движения Джаафар аль-Хусейни заявил, что его бойцы "окажут поддержку палестинским и ливанским братьям, усилив свои удары по Израилю и американским объектам в регионе".