​СМИ: боевики ИГИЛ подтвердили гибель главаря аль-Багдади

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Главари боевиков экстремистской организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в городе Мосуле на севере Ирака в четверг присягнули новому "халифу" Абу Аля Аль-Афри после подтверждения известия о смерти лидера боевиков известного как Абу Бакр Аль-Багдади.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил иракскому информагентству Waradana источник в городе.

"Командиры организации (ИГ) подтвердили гибель Абу Бакра Аль- Багдади, раненного несколько дней назад во время американского авиаудара. Он умер на руках своего врача в сирийском городе Ракка, куда он был доставлен после ранения", — сообщил источник.

Присяга верхушки боевиков новому "халифу" ИГИЛ прошла накануне в большой мечети "Саддама" в городе Тальафаре рядом с Мосулом.

В социальных сетях и на сайтах иракских СМИ пишут, что новым главарем фанатиков исламистов ИГ, демонстрирующих беспрецедентную жестокость, стал Абдуррахман Мустафа Аль Шейхлар, получивший прозвище Абу Аля Аль-Афри.