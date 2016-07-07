Боевики ИГ заживо сварили своих сослуживцев за бегство с поля боя

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" сварили в кипятке членов своей группировки за то, что они дезертировали во время боя в Ираке, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Представители ИГ заживо сварили семерых своих сослуживцев из-за их бегства с поля боя в районе города Эль-Фаллуджа", - говорится в сообщении телекомпании Fox со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что задержанным дезертирам связали руки и ноги, а затем бросили их в большой котел с кипящей водой.

Поступили также сообщения, что командиры ИГ расстреляли 19 своих подчиненных, когда они уклонились от боя в центре города, отмечает Fox.