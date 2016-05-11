Боевики ИГ захватили два газовых месторождения в Хомсе

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Террористы из группировки "Исламское государство" предприняли опасные контратаки на востоке сирийской провинции Хомс, в результате которых им удалось захватить два газовых месторождения Шаер и Махр, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Правительственные силы ведут ожесточенные бои с бандами ИГ у соседнего месторождения Джезаль и пытаются вернуть под контроль армейские казармы в 10 км от военного аэродрома Т-4", - пишет ливанская газета "Ас-Сафир".

По ее данным, во вторник боевики захватили два блокпоста, защищавших дорогу к этой авиабазе, и напали на казармы. По неподтвержденным официально сведениям, им удалось сбить вертолет сирийских ВВС в этом районе.

Как указывает "Ас-Сафир", боевики также пытаются прорваться к населенному пункту Хаватима, откуда они смогут вновь угрожать захватом Пальмиры.