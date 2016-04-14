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    СМИ: Боевики ИГ похитили около 100 человек в иракской Эль-Фаллудже

    Похищенные иракцы, которых боевики обвиняют в сотрудничестве с правительственными силами, перевезены в тюрьмы ИГ

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 100 мирных жителей иракского города Эль-Фаллуджа, расположенного в западной провинции Анбар, оказались в руках боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Похищенные иракцы, которых боевики обвиняют в сотрудничестве с правительственными силами, перевезены в "тюрьмы ИГ" на территории города.

    Эль-Фаллуджа до сих пор остается под контролем боевиков, в отличие от административного центра провинции Анбар, города Рамади, который был окончательно освобожден в результате продолжительной операции в начале февраля.

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