СМИ: Боевики "Аш-Шабаб" сотрудничают с хуситами для наращивания боеспособности

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" сотрудничает с йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситами) для наращивания боеспособности.

Радикальная группировка "Аш-Шабаб" сотрудничает с йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситами) для наращивания боеспособности.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

По словам неназванных сотрудников Минобороны США, сторонникам "Аш-Шабаб" удалось вернуть территории, утраченные в результате двухлетней кампании Вооруженных сил Сомали.

"Они теперь сотрудничают с хуситами. Это вызывает весьма серьезное беспокойство", - сказал один из сотрудников Пентагона.

Хуситы рассматривают взаимодействие с "Аш-Шабаб" как способ повысить свою репутацию на международной арене, чтобы их начали "воспринимать серьезнее".