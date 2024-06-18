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СМИ: Боевики "Аш-Шабаб" сотрудничают с хуситами для наращивания боеспособности

СМИ: Боевики "Аш-Шабаб" сотрудничают с хуситами для наращивания боеспособности Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" сотрудничает с йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситами) для наращивания боеспособности.
Другие страны
18 июня 2024 г. 18:23
СМИ: Боевики Аш-Шабаб сотрудничают с хуситами для наращивания боеспособности

Радикальная группировка "Аш-Шабаб" сотрудничает с йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситами) для наращивания боеспособности.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

По словам неназванных сотрудников Минобороны США, сторонникам "Аш-Шабаб" удалось вернуть территории, утраченные в результате двухлетней кампании Вооруженных сил Сомали.

"Они теперь сотрудничают с хуситами. Это вызывает весьма серьезное беспокойство", - сказал один из сотрудников Пентагона.

Хуситы рассматривают взаимодействие с "Аш-Шабаб" как способ повысить свою репутацию на международной арене, чтобы их начали "воспринимать серьезнее".

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