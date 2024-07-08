СМИ: Boeing признал вину в мошенничестве по делу о двух крушениях

Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов ее производства в 2018-2019 годах.

Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов ее производства в 2018-2019 годах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Минюста США.

"Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве для разрешения расследования министерства юстиции США, связанного с крушениями двух самолетов 737 Max", - пишет агентство.

Отмечается, что в рамках сделки со следствием, которую еще должен одобрить федеральный судья, Boeing заплатит штраф в размере 243,6 млн долларов, а также возьмет на себя обязательство вложить 455 млн долларов в улучшение безопасности своих программ и соответствия их необходимым нормам.

Агентство отмечает, что признание вины поставит под угрозу способность компании получать выгодные правительственные контракты.

В 2018 году самолет Boeing 737 Max разбился в Эфиопии, а в 2019 году - в Индонезии, в двух катастрофах погибли порядка тысячи человек. Родственники жертв обратились в Минюст США с просьбой взыскать с компании 24,7 млрд долларов.

После трагедий компания признала, что в обоих случаях имел место сбой в работе установленной на борту системы улучшения характеристик маневренности. В 2021 году в рамках иска Минюста против концерна тот согласился выплатить 2,5 млрд долларов, признав обвинения в "сговоре" с целью введения регуляторных органов в заблуждение относительно проблем у техники. В соответствии с условиями соглашения, из общей суммы 243,6 млн были штрафом, 1,77 млрд - компенсацией авиакомпаниям, а 500 млн - компенсацией родственникам погибших.