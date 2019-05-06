СМИ: Boeing около года скрывал неполадки модели 737 MAX

Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности, передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal.

В частности, функция, о которой идет речь, должна предупреждать пилотов о неисправных датчиках угла атаки в самолетах.

Издание уточняет, что пока не установлено, могла бы эта функция предотвратить падение Boeing 737 MAX в Индонезии и последующую авиакатастрофу самолета этой же модели в Эфиопии. Отмечается, что после первого крушения Boeing предоставил авиакомпаниям и пилотам "частичные и противоречивые объяснения" причин катастрофы. Лишь спустя пять месяцев после второй аварии корпорация "стала более откровенна" относительно имеющихся неполадок, утверждает издание.

Напомним, что Boeing не уведомил авиакомпании и регуляторов об отключении стандартного сигнала тревоги на 737 MAX. Именно его отсутствие могло стать критическим фактором в крушениях лайнеров этой модели в Эфиопии и Индонезии.

Напомним, что 10 марта самолёт Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, в результате этого погибли157 человек. Крушение самолёта аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.