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СМИ: Блокировка новостей Meta осложняет эвакуацию жителей Канады в связи с пожарами

СМИ: Блокировка новостей Meta осложняет эвакуацию жителей Канады в связи с пожарами Решение корпорации Meta о блокировке канадских новостных материалов в соцсетях осложняет эвакуацию жителей, которым грозит опасность из-за лесных пожаров.
Другие страны
18 августа 2023 г. 13:45
СМИ: Блокировка новостей Meta осложняет эвакуацию жителей Канады в связи с пожарами

Решение корпорации Meta о блокировке канадских новостных материалов в соцсетях осложняет эвакуацию жителей, которым грозит опасность из-за лесных пожаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBC News.

По его данным, "новостные материалы заблокированы на платформах Meta", в связи с чем многие пользователи "уже высказали недовольство". Люди, которые ранее были эвакуированы, поделились, что недоступность канадского новостного контента в Facebook и Instagram "затрудняет доступ к важной информации о лесных пожарах".

Телеканал отмечает, что канадские пользователи начали делиться друг с другом скриншотами новостей, а не ссылками на онлайн-издания, чтобы обойти блокировку. Представители Meta сообщили, что люди могут заходить на сайты канадских медиа не через их платформу, а напрямую через поисковые системы, чтобы решить проблему.

Ранее Facebook и Instagram, а также поисковый сервис Google приняли решение не показывать ссылки на новости онлайн-изданий Канады в ответ на принятый правительством страны закон об онлайн-новостях (Bill C-18). Закон был призван изменить способ финансирования СМИ в Канаде, требуя от технологических гигантов договариваться с канадскими медиакомпаниями о размещении их новостного контента за определенную плату. Представители Google охарактеризовали закон как "налог на ссылки" и заявили, что новая политика "ломает принципы работы поисковых систем и Интернета в целом".

Ранее сообщалось о том, что в связи с пожарами власти решили провести эвакуацию населения из города Йеллоунайф (административный центр Северо-Западных территорий), где проживает 20 тыс. человек, а также из еще нескольких населенных пунктов.

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