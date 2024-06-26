СМИ: Ближайшие соратники отдаляются от Макрона, считая его токсичным политиком

Ближайшие политические союзники президента Франции Эммануэля Макрона постепенно отдаляются от лидера страны, считая его подход к решению проблем и управлению государством "токсичным".

Ближайшие политические союзники президента Франции Эммануэля Макрона постепенно отдаляются от лидера страны, считая его подход к решению проблем и управлению государством "токсичным".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет издание Bloomberg.

По его информации, к числу соратников, которые постепенно отдаляются от французского лидера, относятся министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и глава правительства Габриэль Атталь, а также "десятки законодателей". Издание отмечает, что популярность Макрона стремительно падает, а его поведение становится все более эксцентричным, приводя в пример заявление о "гражданской войне" в стране в связи с противостоянием правых и левых политических сил.

Многие проправительственные кандидаты в преддверии внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции отказываются апеллировать к личности Макрона в своих программах и плакатах. Это в том числе связано с тем, что за годы президентства Макрон ослабил собственную партию единоличным стилем правления.