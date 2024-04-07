СМИ: Блинкен соврал, пообещав Украине членство в НАТО

Администрация Соединенных Штатов и власти государств - союзников по Организации Североатлантического договора (НАТО) прекрасно понимают, что вступления Украины в альянс никогда не произойдет.

Администрация Соединенных Штатов и власти государств - союзников по Организации Североатлантического договора (НАТО) прекрасно понимают, что вступления Украины в альянс никогда не произойдет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в своей статье старший редактор журнала The American Conservative Сумантра Мейтра.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что Украина однажды вступит в НАТО. Это бессмысленный, почти богословский жест - практически языческое гимнотворчество. Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда. Большинству американцев либо наплевать на Украину, либо они активно выступают против дальнейшей вовлеченности в дела Европы", - отметил Мейтра.

Он считает "глубоко циничным махать морковкой в виде вступления в НАТО перед Украиной, особенно когда альянс не позволил ей вступить в него после саммита в Бухаресте в 2008 году и не позволит в будущем".

"Аргумент заключается в том, что члены НАТО примут Украину только после того, как та решит существующую проблему безопасности, то есть присоединится к оборонительному альянсу, когда необходимость в обороне отпадет. Для любого здравомыслящего человека это звучит абсурдно. Это означает, что проблема безопасности не будет решена в этой жизни, и она останется замороженным конфликтом", - считает журналист.

По его мнению, "никакая кавалерия НАТО не появится из-за холмов" ради Украины. "Лучшее, что мы можем сделать, - это найти компромисс, сделав Украину и Грузию нейтральными буферными зонами, подобно Австрии во времена холодной войны. Но для этого Вашингтону нужно более смелое руководство, чтобы признать некоторые суровые истины и обеспечить определенную стратегическую последовательность", - заключил Мейтра.