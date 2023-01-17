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Блинкен посетит Пекин 5-6 февраля

Блинкен посетит Пекин 5-6 февраля Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Пекин 5-6 февраля и в ходе визита встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.
Другие страны
17 января 2023 г. 03:44
Блинкен посетит Пекин 5-6 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Пекин 5-6 февраля и в ходе визита встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их словам, руководитель Госдепартамента обсудит в КНР конфликт на Украине, ядерный арсенал Пекина, совместную борьбу с наркоторговлей, а также возможное возвращение на родину находящихся под стражей в Китае американцев.

Ожидается, что глава внешнеполитического ведомства на переговорах поднимет вопрос о восстановлении контактов в военной сфере, замороженных после визита на Тайвань в августе прошлого года Нэнси Пелоси, занимавшей на тот момент должность спикера Палаты представителей Конгресса США.

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