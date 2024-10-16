СМИ: Блинкен может представить план управления Газой после выборов в США

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает представить план послевоенного управления сектором Газа после выборов президента США, которые пройдут 5 ноября.

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает представить план послевоенного управления сектором Газа после выборов президента США, которые пройдут 5 ноября.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, речь идет о плане, основанном на предложениях, разработанных Израилем и ОАЭ.

Отмечается, что некоторые чиновники в американской администрации "обеспокоены тем, что этот план оставил бы не у дел" Палестинскую национальную администрацию во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Инициатива среди прочего предусматривает двухгосударственное решение конфликта и размещение в Газе международной миссии, которая займется распределением гуманитарной помощи, поддержанием правопорядка и созданием основы для управления палестинским анклавом, утверждает портал.

Утверждается, что Блинкен и несколько других американских чиновников считают, что соглашение об освобождении удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников и прекращении огня в секторе Газа до завершения срока президентских полномочий Джо Байдена заключить не удастся. В этой ситуации план послевоенного управления Газой, обсуждение которого активизировалось в последние несколько недель, мог бы послужить отправной точкой для завершения конфликта, считают источники Axios.