    СМИ: Береговая охрана Японии внедрит Starlink для организации связи

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 04:18
    СМИ: Береговая охрана Японии внедрит Starlink для организации связи

    Управление безопасности на море Японии (Береговая охрана) планирует использовать спутниковый интернет Starlink для организации связи на своих кораблях.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei.

    Как ожидается, уже в этом финансовом году, который закончится в Японии 31 марта 2026 года, Starlink будут оснащены 66 судов, а еще 16 - в следующем году. Они, в частности, патрулируют воды в районе островов Сэнкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом спора Токио и Пекина. Кроме того, Starlink будут оснащены четыре японских гидрографических судна, которые проводят топографическую съемку морского дня.

    На эти цели в текущем финансовом году будет выделено 4,26 млрд иен ($29 млн). Они пойдут на установку терминалов Starlink, внедрение коммуникационного оборудования с усиленными возможностями шифрования, а также исследования в области противодействия кибератакам.

    Сейчас суда Береговой охраны Японии используют стационарную спутниковую связь для связи между собой и штаб-квартирой. Однако, как считается, такая связь, в отличие от системы Starlink, уязвима к погодным условиям и потенциальным кибератакам. 

