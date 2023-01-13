СМИ: Белый дом запросит у Конгресса одобрение на продажу Турции истребителей F-16

Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у Конгресса одобрение на продажу Турции истребителей F-16.

Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у Конгресса одобрение на продажу Турции истребителей F-16.

Как передает Report , об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

По ее информации, речь идет о продаже 40 новых истребителей, а также комплектов для модернизации уже стоящих на вооружении Турции 79 самолетов этого типа.

Кроме того, США намерены продать Турции 900 ракет класса "воздух-воздух" и 800 авиабомб.

Газета отмечает, что одновременно с решением о продаже Турции F-16 американские законодатели могут одобрить продажу Греции по меньшей мере 30 истребителей пятого поколения F-35.