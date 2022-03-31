СМИ: Белый дом требует санкций против "Лаборатории Касперского"

Белый дом потребовал от министерства финансов США подготовить санкции против "Лаборатории Касперского", однако в ведомстве опасаются возможных последствий такого шага.

Белый дом потребовал от министерства финансов США подготовить санкции против "Лаборатории Касперского", однако в ведомстве опасаются возможных последствий такого шага.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с вопросом неназванных американских чиновников.

Согласно этим сведениям, Совет национальной безопасности Белого дома поручил ведомству подготовить рестрикции в отношении российской компании в рамках вводимых против России санкций из-за событий в Украине. При этом ряд специализирующихся на разработке санкций экспертов минфина выразили обеспокоенность относительно последствий подобного шага и их масштабов.

В частности, как отмечается, программное обеспечение "Лаборатории Касперского" используют "сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций".

"Кроме того, ряд должностных лицу в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО", - отмечает газета, ссылаясь на свои источники.

На данном этапе, как утверждают ее собеседники, идея введения санкций против "Лаборатории Касперского" отложена. Параллельно с этим американская администрация продолжает изучать варианты "еще более болезненных последствий для российской экономики" в ответ на проводимую РФ специальную военную операцию в Украине.