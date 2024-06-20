СМИ: Белый дом разрешил ВСУ бить американским оружием по территории РФ на двух направлениях

Белый дом официально подтвердил разрешение применять ВСУ американское оружие по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины.

Белый дом официально подтвердил разрешение применять ВСУ американское оружие по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины.

Как передает Report со ссылкой на " Укринформ ", об этом заявил старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Майкл Карпентер во время телефонного брифинга.

"Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия – ред.) позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области", - отметил представитель администрации США.

Он подчеркнул, что так российские войска будут лишены возможности укрыться на своей стороне границы, откуда они атакуют украинскую территорию.