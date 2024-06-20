О нас

СМИ: Белый дом разрешил ВСУ бить американским оружием по территории РФ на двух направлениях

СМИ: Белый дом разрешил ВСУ бить американским оружием по территории РФ на двух направлениях Белый дом официально подтвердил разрешение применять ВСУ американское оружие по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины.
Другие страны
20 июня 2024 г. 04:16
СМИ: Белый дом разрешил ВСУ бить американским оружием по территории РФ на двух направлениях

Белый дом официально подтвердил разрешение применять ВСУ американское оружие по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Майкл Карпентер во время телефонного брифинга.

"Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия – ред.) позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области", - отметил представитель администрации США.

Он подчеркнул, что так российские войска будут лишены возможности укрыться на своей стороне границы, откуда они атакуют украинскую территорию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Ağ ev həm Xarkov, həm də Sumi istiqamətində Rusiya ərazisinə hücum etmək icazəsini təsdiqləyib

Экслюзивные новости

Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi