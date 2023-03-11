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СМИ: Белый дом планирует ужесточить ограничения по чипам для Китая

СМИ: Белый дом планирует ужесточить ограничения по чипам для Китая Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план ужесточения правил экспорта оборудования для производства полупроводников в Китай.
Другие страны
11 марта 2023 г. 19:11
СМИ: Белый дом планирует ужесточить ограничения по чипам для Китая

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план ужесточения правил экспорта оборудования для производства полупроводников в Китай.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, администрация главы государства оповестила производителей, что объявление об этом сделают в апреле. Инициатива продвигается с целью помешать китайской промышленности выпускать собственные микросхемы.

Согласно новым правилам, увеличится количество пунктов (в настоящее время 17) в списке товаров, для экспорта которых потребуется получение специальных лицензий.

Также Соединенные Штаты намерены координировать свои действия с Нидерландами и Японией — ключевыми производителями чипов. При этом Вашингтон пойдет на ограничения, даже в случае отказа Токио и Амстердама.

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Версия на азербайджанском языке Bloomberg: Ağ Ev Çin istehsalı çiplərə məhdudiyyətləri sərtləşdirməyi planlaşdırır

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