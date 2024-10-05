СМИ: Белый дом не продлит временную программу гуманитарного въезда для мигрантов

Администрация США не будет продлевать временную программу гуманитарного въезда для мигрантов.

Администрация США не будет продлевать временную программу гуманитарного въезда для мигрантов.

Как передает Report , об этом сообщили в Министерстве внутренней безопасности США ( DHS ).

Около 530 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы прибыли в США по воздуху с октября 2022 года и получили двухлетние гранты по гуманитарной программе, срок действия которой начнет истекать в ближайшие недели.

По данным министерства, администрация Байдена запустила программу как способ предоставить мигрантам возможности для легального въезда в страну, а также сократить количество нелегальных пересечений границы США и Мексики.