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СМИ: Белый дом не продлит временную программу гуманитарного въезда для мигрантов

СМИ: Белый дом не продлит временную программу гуманитарного въезда для мигрантов Администрация США не будет продлевать временную программу гуманитарного въезда для мигрантов.
Другие страны
5 октября 2024 г. 07:54
СМИ: Белый дом не продлит временную программу гуманитарного въезда для мигрантов

Администрация США не будет продлевать временную программу гуманитарного въезда для мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве внутренней безопасности США (DHS).

Около 530 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы прибыли в США по воздуху с октября 2022 года и получили двухлетние гранты по гуманитарной программе, срок действия которой начнет истекать в ближайшие недели.

По данным министерства, администрация Байдена запустила программу как способ предоставить мигрантам возможности для легального въезда в страну, а также сократить количество нелегальных пересечений границы США и Мексики.

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