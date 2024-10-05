СМИ: Белый дом не продлит временную программу гуманитарного въезда для мигрантов

Администрация США не будет продлевать временную программу гуманитарного въезда для мигрантов.
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Около 530 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы прибыли в США по воздуху с октября 2022 года и получили двухлетние гранты по гуманитарной программе, срок действия которой начнет истекать в ближайшие недели.
По данным министерства, администрация Байдена запустила программу как способ предоставить мигрантам возможности для легального въезда в страну, а также сократить количество нелегальных пересечений границы США и Мексики.