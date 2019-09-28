СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова

Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова двухгодичной давности, в ходе которой Трамп заявил, что не обеспокоен предполагаемым российским вмешательством в выборы в 2016 году, так как США делали то же самое в других странах.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

По данным Washington Post, записанный разговор состоялся в 2017 году в Овальном кабинете между Д.Трампом, С.Лавровым и тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Источники отметили, что сотрудники были крайне обеспокоены высказыванием Д.Трампа о выборах, потому что могло показаться, что таким образом президент прощал Россию за "вмешательство" и поощрял подобную политику.

Один из источников рассказал газете, что Д.Трамп также посетовал на обвинения против России, которые наносят ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Он отметил, что если бы не американские СМИ, он мог бы иметь хорошие отношения с российскими властями.

Кроме того, по словам собеседников газеты, во время этого разговора Трамп раскрыл секретные данные об источнике разведданных о террористической группировке "Исламское государство".

Как сообщили источники издания, чтобы не допустить утечек информации, доступ к меморандуму, составленному по итогам этой встречи, был жестко органичен малым кругом лиц, обладавших высшей категорией доступа.