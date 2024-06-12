СМИ: Бельгия хочет достичь компромисса по 14-му пакету санкций против РФ в течение суток

В Европейском Союзе приближаются к финальной договоренности о том, как будет выглядеть 14-й пакет санкций против России.

В Европейском Союзе приближаются к финальной договоренности о том, как будет выглядеть 14-й пакет санкций против России.

Как передает Report, об этом со ссылкой на свои источники сообщает польское RMF FM.

Европейский дипломат сообщил, что председательствующая в Совете ЕС Бельгия надеется достичь компромисса по 14-му пакету санкций в следующие 24 часа.

Еще один дипломат-собеседник сказал, что видит шансы на быстрое принятие пакета, но переговоры не будут простыми, потому что несколько стран хотят внести существенные поправки.

В Бельгии считают важным достичь договоренности до саммита G7 в Италии. Некоторые столицы считают, что это не столь важно, но пакет обязательно нужно утвердить до того, как с 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет к Венгрии.