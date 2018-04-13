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    СМИ: Башар Асад покинул президентский дворец и укрылся на военной базе России

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Глава сирийского режима Башар Асад, оставив президентский дворец в столице Дамаске, укрылся на военной базе России.

    Как передает Report, об этом пишет Daily Star.

    Согласно информации, Б.Асад в сопровождении российских военных отправился на российскую военную базу в Хмеймиме, к югу от сирийского региона Лазкия. Сообщается, что он находится в помещении без окон, где нет других высокопоставленных сирийских чиновников.

    Отметим, что некоторое время назад появилась информация о том, что Б. Асад бежал в Иран.

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