Обама первым из президентов США посетит Хиросиму

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама 27 мая посетит японский город Хиросима, который в 1945 году подвергся атомной бомбардировке.

Как передает Report cо ссылкой на телеканал NHK, американская сторона сообщила об этом правительству Японии.

Отмечается, что японский премьер-министр Синдзо Абэ приступил к проработке возможности совместной с Обамой поездки после завершения саммита стран "семерки", который пройдет с 26 по 27 мая в префектуре Миэ.

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, подтвердил эту информацию, заявив, что президент США приедет в Хиросиму вместе с японским премьером Синдзо Абэ, а после отправится во Вьетнам.

"Президент совершит исторический визит в Хиросиму вместе с премьер-министром Абэ, чтобы подчеркнуть свою приверженность идее спокойного и безопасного мира без ядерного оружия", - заявил Эрнест.

Отметим, этот визит станет первым визитом президента США в Хиросиму.

В апреле этот город посетил государственный секретарь США Джон Керри.

Японский город Хиросима подвергся ядерной бомбардировке 6 августа 1945 года. Бомба по прозвищу "Малыш" ("Little Boy") вызвала тепловую волну, достигшую температуры в 4 тысячи градусов и распространившуюся в радиусе 4,5 километров, фактически уничтожив весь город.

Взрыв бомбы и его последствия унесли жизни 140 тысяч человек.