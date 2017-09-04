СМИ: Бангладеш выслал две тысячи беженцев-рохинджа обратно в Мьянму

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Власти Бангладеш задержали и выслали обратно в Мьянму более двух тысяч беженцев народности рохинджа, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Местные СМИ сообщают, что береговая охрана задержала беженцев в ходе рейдов на острове Сент-Мартин, самой южной точки Бангладеш, расположенной в Бенгальском заливе у побережья штата Ракхайн в Мьянме, откуда бегут рохинджа. Рейды состоялись вечером в воскресенье, в ночь на понедельник беженцы были высланы обратно в Мьянму.

"Задержанные были отправлены обратно в Мьянму на рыболовных судах", — заявил представитель властей округа Кокс-Базар Мохаммед Али Хоссейн.

Также были изъяты девять лодок, которые, предположительно, использовались беженцами для переправки на остров. Среди депортированных были женщины, дети и пожилые люди, отмечают местные СМИ.