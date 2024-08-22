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СМИ: Бангладеш обсуждает с МВФ пакет помощи в $3 млрд

СМИ: Бангладеш обсуждает с МВФ пакет помощи в $3 млрд Центральный банк Бангладеш обратился к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о предоставлении пакета помощи на сумму 3 млрд долларов США в дополнение к 4,7 млрд, предоставленным в январе 2023 году.
Другие страны
22 августа 2024 г. 12:31
СМИ: Бангладеш обсуждает с МВФ пакет помощи в $3 млрд

Центральный банк Бангладеш обратился к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о предоставлении пакета помощи на сумму 3 млрд долларов США в дополнение к 4,7 млрд, предоставленным в январе 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на нового управляющего Центробанком Бангладеш Ахсана Мансура.

По его словам, Бангладеш также намерена получить займ на сумму 1,5 млрд долларов США от Всемирного банка и финансовую помощь по 1 млрд от Азиатского банка развития и японского Агентства международного сотрудничества.

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