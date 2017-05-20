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    Байден: Никогда не считал Клинтон хорошим кандидатом

    Я считал себя хорошим кандидатом

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/  Бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал Хиллари Клинтон, выступая на конференции SALT в Лас-Вегасе,  сообщает Report со ссылкой на CNN.

    "Я никогда не считал ее хорошим кандидатом. Я считал себя хорошим кандидатом", — заявил Байден, тут же добавив, что она была бы "действительно хорошим президентом".

    По словам Байдена, он мог бы принять участие в президентских выборах 2020 года, но, "вероятно", не станет.

    Ранее бывший вице-президент уже заявлял, что мог бы выиграть праймериз от Демократической партии во время предвыборной гонки в прошлом году, но не стал баллотироваться из-за болезни своего сына Бо, впоследствии умершем от рака.

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