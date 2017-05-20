Байден: Никогда не считал Клинтон хорошим кандидатом

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал Хиллари Клинтон, выступая на конференции SALT в Лас-Вегасе, сообщает Report со ссылкой на CNN.

"Я никогда не считал ее хорошим кандидатом. Я считал себя хорошим кандидатом", — заявил Байден, тут же добавив, что она была бы "действительно хорошим президентом".

По словам Байдена, он мог бы принять участие в президентских выборах 2020 года, но, "вероятно", не станет.

Ранее бывший вице-президент уже заявлял, что мог бы выиграть праймериз от Демократической партии во время предвыборной гонки в прошлом году, но не стал баллотироваться из-за болезни своего сына Бо, впоследствии умершем от рака.