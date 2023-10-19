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СМИ: Байден запросит у Конгресса дополнительные 100 млрд долларов

СМИ: Байден запросит у Конгресса дополнительные 100 млрд долларов Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса дополнительное финансирование на 100 млрд долларов.
Другие страны
19 октября 2023 г. 12:33
СМИ: Байден запросит у Конгресса дополнительные 100 млрд долларов

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса дополнительное финансирование на 100 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщили источники NBC News.

Пакет будет включать 60 млрд долларов на помощь Украине. Остальное - это средства на помощь Израилю и Тайваню, а также на укрепление американо-мексиканской границы.

Документ может быть представлен Конгрессу на текущей неделе. По данным телеканала, республиканцы в Конгрессе считают, что часть дополнительного финансирования в Украину может быть использована для восполнения американских арсеналов оружия. Источники NBC News объяснили: хотя средства будут проходить как помощь Украине, закупленное оружие можно будет использовать в различных целях, в том числе на Ближнем Востоке.

По информации The New York Times, Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на 10 млрд долларов.

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Версия на английском языке Media: Biden to ask Congress for additional $100B

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