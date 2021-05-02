СМИ: Байден встретился с главой "Моссада"

Президент США Джозеф Байден провел встречу с находившимся в Вашингтоне главой израильской службы внешней разведки ("Моссад") Йоси Коэном, при этом переговоры не были ранее запланированы

Президент США Джозеф Байден провел встречу с находившимся в Вашингтоне главой израильской службы внешней разведки ("Моссад") Йоси Коэном, при этом переговоры не были ранее запланированы.

Как передает Report, об этом пишет новостной портал Axios со ссылкой на близкий к делу источник.

Отмечается, что остается неизвестным, проходила ли беседа Байдена с Коэном до или после состоявшегося в пятницу телефонного разговора между американским лидером и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По сведению издания, Коэн проинформировал Нетаньяху об обсуждении темы Ирана.