СМИ: Байден встретился с главой "Моссада"

Президент США Джозеф Байден провел встречу с находившимся в Вашингтоне главой израильской службы внешней разведки ("Моссад") Йоси Коэном, при этом переговоры не были ранее запланированы.
Как передает Report, об этом пишет новостной портал
Отмечается, что остается неизвестным, проходила ли беседа Байдена с Коэном до или после состоявшегося в пятницу телефонного разговора между американским лидером и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По сведению издания, Коэн проинформировал Нетаньяху об обсуждении темы Ирана.