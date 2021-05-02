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СМИ: Байден встретился с главой "Моссада"

СМИ: Байден встретился с главой "Моссада" Президент США Джозеф Байден провел встречу с находившимся в Вашингтоне главой израильской службы внешней разведки ("Моссад") Йоси Коэном, при этом переговоры не были ранее запланированы
Другие страны
2 мая 2021 г. 01:55
СМИ: Байден встретился с главой Моссада
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден провел встречу с находившимся в Вашингтоне главой израильской службы внешней разведки ("Моссад") Йоси Коэном, при этом переговоры не были ранее запланированы.

Как передает Report, об этом пишет новостной портал Axios со ссылкой на близкий к делу источник.

Отмечается, что остается неизвестным, проходила ли беседа Байдена с Коэном до или после состоявшегося в пятницу телефонного разговора между американским лидером и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По сведению издания, Коэн проинформировал Нетаньяху об обсуждении темы Ирана.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Bayden "Mossad" rəhbəri ilə görüşüb

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