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СМИ: Байден в ближайшие дни позвонит Эрдогану

СМИ: Байден в ближайшие дни позвонит Эрдогану Президент США Джо Байден в ближайшие дни может позвонить турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и двусторонних вопросов.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 09:21
СМИ: Байден в ближайшие дни позвонит Эрдогану

Президент США Джо Байден в ближайшие дни может позвонить турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и двусторонних вопросов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этой пишет газета Hurriyet.

Она напоминает, что Эрдоган ранее не раз указывал, что в текущей ситуации не станет сам звонить Байдену, но готов обсудить с ним имеющиеся вопросы, если тот сам ему позвонит. Такая позиция связана в том числе и с высказываемой Анкарой критикой в отношении Вашингтона из-за происходящего в секторе Газа.

В случае ожидающегося в ближайшие несколько дней звонка Байдена, пишет газета, стороны обсудят Ближний Восток, постоянное прекращение огня и статус сектора по окончании боевых действий. Кроме того, президенты могут обсудить и тему продажи Турции самолетов F-16, а также о вступлении Швеции в НАТО.

Турция, как отмечает издание, в принципе не против Швеции в альянсе, но в этом контексте ждет положительных шагов от Конгресса США по вопросу одобрения сделки по F-16. Если этот вопрос будет согласован американскими законодателями, то и турецкий парламент, скорее всего, одобрит заявку Стокгольма. Верить на слово и одобрять шведский протокол до решения Конгресса Анкара не хочет.

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Версия на английском языке Biden may call Erdogan in coming days

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