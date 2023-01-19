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СМИ: Байден скоро объявит о планах баллотироваться на второй срок

СМИ: Байден скоро объявит о планах баллотироваться на второй срок Действующий президент США Джо Байден в ближайшее время может объявить о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.
Другие страны
19 января 2023 г. 07:36
СМИ: Байден скоро объявит о планах баллотироваться на второй срок

Действующий президент США Джо Байден в ближайшее время может объявить о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на "Ъ", об этом пишет газета The Hill.

По данным ее "многочисленных" источников, Джо Байден сначала объявит о намерении переизбираться на президентский пост после ежегодного обращения к американцам 7 февраля. По их словам, официальное заявление будет сделано ближе к весне.

В январе этого года у Джо Байдена нашли две партии секретных документов: первую — в личной библиотеке его дома в Уилмингтоне, вторую — в аналитическом центре в Вашингтоне. Минюст США назначил специального прокурора для расследования дела о найденных документах.

Джо Байден допускал участие в президентских выборах 2024 года. Официально его выдвижение не анонсировалось. Экс-президент США Дональд Трамп также допускал участие в выборах. Джо Байдену 80 лет, Дональду Трампу — 76 лет.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Bayden tezliklə prezidentliyə namizədliyini açıqlayacaq”

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