СМИ: Байден продвигает на пост генсека НАТО Урсулу фон дер Ляйен

Президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен наилучшей кандидатурой для того, чтобы возглавить НАТО в 2024 году.

Президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен наилучшей кандидатурой для того, чтобы возглавить НАТО в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники в альянсе.

По словам одного из них, американский лидер пытался убедить немецкого политика встать во главе НАТО из-за опасений, что достойной замены нынешнему генсеку блока Йенсу Столтенбергу за предстоящие 12 месяцев найти не удастся.

"У нас будет проблема в следующем году, потому что становится очевидно, что ситуация не станет лучше, чем в этом году", - добавил другой источник издания. Еще один собеседник газеты отметил, что между Байденом и фон дер Ляйен за последние годы возникла "прочная связь", которая позволила укрепить трансатлантическое взаимодействие по вопросам Китая, Украины и климата. Как отмечается в статье, глава ЕК сейчас "полагается на Вашингтон в вопросах разведданных", что означает отказ от прежнего подхода, когда основной считалась информация от европейских разведывательных ведомств

The Daily Telegraph пишет, что, тот факт, что фон дер Ляйен отлично владеет французским языком, может обеспечить ей поддержку со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона. При этом против главы ЕК может сыграть не самое лучшее управление Министерством обороны Германии, которое она возглавляла с 2013 по 2019 год.