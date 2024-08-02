СМИ: Байден потребовал от Нетаньяху прекратить эскалацию на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Президент США Джо Байден потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report , об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, во время "жесткого разговора в четверг Байден в частном порядке потребовал" от Нетаньяху, чтобы тот "прекратил эскалацию" в регионе и "немедленно перешел к заключению сделки" с радикальным палестинским движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа.

Источники Axios отмечают, что Байден и его ключевые помощники "глубоко разочарованы" последствиями гибели в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла движения "Хезболлах" Фуада Шокра.

Портал подчеркивает, что в США "не скорбят" в связи с этими событиями, но считают, что Нетаньяху "держал Байдена в неведении относительно своих планов".

Байден во время телефонного разговора с Нетаньяху заявил, что "недоволен курсом", которого придерживается Израиль в последние дни, утверждает Axios.