Байден отложил заключение торгового соглашения с Великобританией

Президент США Джо Байден отложил планы заключения торгового соглашения с Великобританией.

Президент США Джо Байден отложил планы заключения торгового соглашения с Великобританией.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их сведениям, причиной такого решения послужили возражения Сената США по поводу специфики соглашения. Источники не исключили, что сделка может и не состояться в связи с "многочисленными разногласиями".

Согласно изданию, в проекте соглашения, состоящем из 11 пунктов и подготовленном офисом торгового представителя США, указывалось, что переговоры по его заключению начнутся до конца 2023 года.