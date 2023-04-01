СМИ: Байден не намерен ехать на коронацию Карла III в Лондон

Президент США Джо Байден отклонит приглашение посетить коронацию короля Великобритании Карла III в Лондоне в мае.
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По их сведениям, вместо него на церемонию может отправиться первая леди США Джилл Байден.
Издание подчеркивает, что зарубежные поездки сильно изматывают 80-летнего американского президента, в связи с чем в вашингтонской администрации стремятся свести их количество к минимуму, оставляя в графике только самые необходимые иностранные визиты. С учетом поездки Байдена в Северную Ирландию и Республику Ирландия в середине апреля второй за месяц визит на британские острова считается маловероятным сценарием, подчеркнула газета.
The Daily Telegraph добавила, что посол Великобритании в США Карен Пирс и представители Букингемского дворца ведут "сердечные и дипломатические" переговоры с Белым домом о составе американской делегации на коронации.
Известно, что 11 апреля Байден посетит Белфаст, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 25-летнего юбилея подписания Белфастского соглашения, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-юнионистами и католиками-националистами в Северной Ирландии. В ходе визита президент США может встретиться с Карлом III, отметила газета.