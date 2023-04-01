СМИ: Байден не намерен ехать на коронацию Карла III в Лондон

Президент США Джо Байден отклонит приглашение посетить коронацию короля Великобритании Карла III в Лондоне в мае.

Президент США Джо Байден отклонит приглашение посетить коронацию короля Великобритании Карла III в Лондоне в мае.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По их сведениям, вместо него на церемонию может отправиться первая леди США Джилл Байден.

Издание подчеркивает, что зарубежные поездки сильно изматывают 80-летнего американского президента, в связи с чем в вашингтонской администрации стремятся свести их количество к минимуму, оставляя в графике только самые необходимые иностранные визиты. С учетом поездки Байдена в Северную Ирландию и Республику Ирландия в середине апреля второй за месяц визит на британские острова считается маловероятным сценарием, подчеркнула газета.

The Daily Telegraph добавила, что посол Великобритании в США Карен Пирс и представители Букингемского дворца ведут "сердечные и дипломатические" переговоры с Белым домом о составе американской делегации на коронации.

Известно, что 11 апреля Байден посетит Белфаст, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 25-летнего юбилея подписания Белфастского соглашения, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-юнионистами и католиками-националистами в Северной Ирландии. В ходе визита президент США может встретиться с Карлом III, отметила газета.