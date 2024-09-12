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СМИ: Байден не даст бить ракетами ATACMS вглубь РФ

СМИ: Байден не даст бить ракетами ATACMS вглубь РФ Президент США Джо Байден не разрешит использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 22:14
СМИ: Байден не даст бить ракетами ATACMS вглубь РФ

Президент США Джо Байден не разрешит использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Согласно информации, при этом американский лидер не будет препятствовать тому, чтобы британские и французские ракеты использовались для ударов по объектам в глубине российской территории, если Лондон и Париж заинтересованы в таком развитии событий.

При этом источник в британских военных кругах заявил The Times, что Соединенному Королевству не нужна поддержка других западных стран для того, чтобы разрешить наносить удары вглубь территории РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет.

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