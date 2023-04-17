СМИ: Байден может объявить о выдвижении на второй срок 25 апреля

Сотрудники Белого дома, представители Национального демократического комитета и внешние консультанты усиливают работу, направленную на подготовку к выдвижению президента США Джо Байдена на второй срок, о чем может быть объявлено 25 апреля.

Сотрудники Белого дома, представители Национального демократического комитета и внешние консультанты усиливают работу, направленную на подготовку к выдвижению президента США Джо Байдена на второй срок, о чем может быть объявлено 25 апреля.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в Белом доме рассматривают возможность выхода видеообращения Байдена 25 апреля, где он, вероятно, объявит о своем выдвижении на второй срок.

"Встреч за закрытыми дверями с участием представителей Белого дома, Национального демократического комитета и внешними консультантами становится все больше, поскольку президент Байден приближается к окончательному решению о том, как и когда запустить свою кампанию 2024 года", - отмечает издание.

При этом подчеркивается, что формальное объявление об участии нынешнего президента США в предвыборной гонке может произойти в начале лета.