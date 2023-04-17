О нас

СМИ: Байден может объявить о выдвижении на второй срок 25 апреля

СМИ: Байден может объявить о выдвижении на второй срок 25 апреля Сотрудники Белого дома, представители Национального демократического комитета и внешние консультанты усиливают работу, направленную на подготовку к выдвижению президента США Джо Байдена на второй срок, о чем может быть объявлено 25 апреля.
Другие страны
17 апреля 2023 г. 19:55

Сотрудники Белого дома, представители Национального демократического комитета и внешние консультанты усиливают работу, направленную на подготовку к выдвижению президента США Джо Байдена на второй срок, о чем может быть объявлено 25 апреля.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в Белом доме рассматривают возможность выхода видеообращения Байдена 25 апреля, где он, вероятно, объявит о своем выдвижении на второй срок.

"Встреч за закрытыми дверями с участием представителей Белого дома, Национального демократического комитета и внешними консультантами становится все больше, поскольку президент Байден приближается к окончательному решению о том, как и когда запустить свою кампанию 2024 года", - отмечает издание.

При этом подчеркивается, что формальное объявление об участии нынешнего президента США в предвыборной гонке может произойти в начале лета.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Армия Китая проведет масштабные учения в Желтом море
Армия Китая проведет масштабные учения в Желтом море
17 апреля 2023 г. 19:40
Генсек ООН заявил, что пытается урегулировать конфликт в Судане
Генсек ООН заявил, что пытается урегулировать конфликт в Судане
17 апреля 2023 г. 19:30
Профсоюз врачей Судана сообщил о гибели четырех медработников при столкновениях
Профсоюз врачей Судана сообщил о гибели четырех медработников при столкновениях
17 апреля 2023 г. 18:31
Армия Судана пообещала соблюдать гуманитарную паузу в течение трех часов
Армия Судана пообещала соблюдать гуманитарную паузу в течение трех часов
17 апреля 2023 г. 17:37
В ходе криминальных разборок в Сирии были убиты родственники Башара Асада
В ходе криминальных разборок в Сирии были убиты родственники Башара Асада
17 апреля 2023 г. 16:53
Британский парламент начал расследование против Сунака по вопросу его декларации
Британский парламент начал расследование против Сунака по вопросу его декларации
17 апреля 2023 г. 16:32
Жена Шольца уходит с поста министра образования Бранденбурга
Жена Шольца уходит с поста министра образования Бранденбурга
17 апреля 2023 г. 15:58
Главы МИД G7 договорились сотрудничать в решении проблем Центральной Азии
Главы МИД G7 договорились сотрудничать в решении проблем Центральной Азии
17 апреля 2023 г. 15:22
Талибы закрыли все образовательные учреждения в Кандагаре и Гильменде
Талибы закрыли все образовательные учреждения в Кандагаре и Гильменде
17 апреля 2023 г. 14:52
Швеция не вступит в НАТО как минимум до сентября
Швеция не вступит в НАТО как минимум до сентября
17 апреля 2023 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi