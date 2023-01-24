СМИ: Байден готов передать Киеву танки Abrams, чтобы повлиять на ФРГ по поставкам Leopard

Президент США Джо Байден готов передать Киеву 10 танков Abrams, чтобы повлиять на Германию, которая пока не приняла решения относительно возможных поставок Украине танков Leopard 2.
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По его сведениям, "Байден готов передать 10 Abrams Украине для оказания давления на Германию с тем, чтобы та передала Киеву Leopard 2".
По мнению собеседника канала, ФРГ "необходимо перестать упрямиться и передать Leopard Украине". С его точки зрения, "для противостояния военной операции РФ Украине требуются 500 танков".