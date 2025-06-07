При наезде автомобиля на толпу в Германии пострадали пять человек

Пять человек, включая жену и дочь подозреваемого, госпитализировали после наезда автомобиля на толпу в городе Пассау на юге Германии.
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"В настоящее время у нас есть один человек с травмами средней степени тяжести и четверо с легкими травмами", - сказал изданию представитель полиции.
Отмечается, что автомобилем Mercedes управлял 48-летний мужчина, среди тех, на кого был совершен наезд, находились 38-летняя супруга водителя и их 5-летняя дочь.
Опросы свидетелей указывают на то, что возможной причиной наезда мог стать спор об опеке над ребенком.
По меньшей мере три человека в тяжелом состоянии госпитализированы после наезда автомобиля на толпу на юге Германии.
Об этом
Полиция устанавливает мотивы водителя.
"В настоящее время нельзя исключать, что мужчина намеренно въехал на автомобиле в толпу", — заявили в полиции.
В городе Пассау на юге Германии (федеральная земля Бавария) автомобиль въехал в толпу.
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По его данным, в результате инцидента пострадали несколько человек, включая жену и дочь предполагаемого водителя автомобиля.
Виновник происшествия задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.