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При наезде автомобиля на толпу в Германии пострадали пять человек

При наезде автомобиля на толпу в Германии пострадали пять человек В городе Пассау на юге Германии (федеральная земля Бавария) автомобиль въехал в толпу.
Другие страны
7 июня 2025 г. 21:33
При наезде автомобиля на толпу в Германии пострадали пять человек

Пять человек, включая жену и дочь подозреваемого, госпитализировали после наезда автомобиля на толпу в городе Пассау на юге Германии.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Bild со ссылкой на полицию.

"В настоящее время у нас есть один человек с травмами средней степени тяжести и четверо с легкими травмами", - сказал изданию представитель полиции.

Отмечается, что автомобилем Mercedes управлял 48-летний мужчина, среди тех, на кого был совершен наезд, находились 38-летняя супруга водителя и их 5-летняя дочь.

Опросы свидетелей указывают на то, что возможной причиной наезда мог стать спор об опеке над ребенком.

20:37

По меньшей мере три человека в тяжелом состоянии госпитализированы после наезда автомобиля на толпу на юге Германии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Bild.

Полиция устанавливает мотивы водителя.

"В настоящее время нельзя исключать, что мужчина намеренно въехал на автомобиле в толпу", — заявили в полиции.

20:12

В городе Пассау на юге Германии (федеральная земля Бавария) автомобиль въехал в толпу.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

По его данным, в результате инцидента пострадали несколько человек, включая жену и дочь предполагаемого водителя автомобиля.

Виновник происшествия задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Bavariyada maşın izdihamın üzərinə sürülüb

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