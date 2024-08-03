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СМИ: Австрия включит в новую стратегию безопасности отказ от газа РФ

СМИ: Австрия включит в новую стратегию безопасности отказ от газа РФ Правящая коалиция Австрии договорилась внести отказ от российского газа к 2027 году в новую стратегию безопасности республики.
Другие страны
3 августа 2024 г. 20:05
СМИ: Австрия включит в новую стратегию безопасности отказ от газа РФ

Правящая коалиция Австрии договорилась внести отказ от российского газа к 2027 году в новую стратегию безопасности республики.

Как передает Report, об этом сообщает газета Kurier.

По последним оценкам, доля российского природного газа в австрийских трубопроводах составляет 80-90%, в 2023 году Австрия могла перечислить "Газпрому" около 4 млрд евро, пишет издание.

В правительстве республики считают, что такая зависимость угрожает экономике: "В случае прекращения поставок цены на газ для домохозяйств и промышленности вырастут. Этот риск нужно "смягчить за счет контролируемого отказа".

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. В его основе лежит принцип "бери или плати", то есть OMV обязан переводить деньги, даже если фактически не забирает газ.

В июле Министерство энергетики Австрии сообщило, что оценит содержание контракта между "Газпромом" и австрийским импортером газа OMV на предмет возможного выхода из него.

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