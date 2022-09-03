СМИ: Австрия готова отказаться от антироссийских санкций

В Австрии уже нет четкого большинства, которое выступало бы за санкционные меры против Российской Федерации. Зимой этот тренд может усилиться.

В Австрии уже нет четкого большинства, которое выступало бы за санкционные меры против Российской Федерации. Зимой этот тренд может усилиться.

Как передает Report , об этом говорится в статье газеты Die Welt .

Вместе с этим растет поддержка правонационалистической несистемной Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к президенту России Владимиру Путину.

Die Welt приводит данные опроса, по результатам которого около 40% граждан Австрии выступают против антироссийских санкций. На мнение респондентов повлияли растущие цены на энергию и высокая инфляция.