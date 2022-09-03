СМИ: Австрия готова отказаться от антироссийских санкций

В Австрии уже нет четкого большинства, которое выступало бы за санкционные меры против Российской Федерации. Зимой этот тренд может усилиться.
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Вместе с этим растет поддержка правонационалистической несистемной Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к президенту России Владимиру Путину.
Die Welt приводит данные опроса, по результатам которого около 40% граждан Австрии выступают против антироссийских санкций. На мнение респондентов повлияли растущие цены на энергию и высокая инфляция.