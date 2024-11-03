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СМИ: Австралия передала Киеву комплексы JDAM-ER

СМИ: Австралия передала Киеву комплексы JDAM-ER Австралия передала Украине снятые с вооружения модифицированные комплекты JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) для наведения бомб.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 00:09
СМИ: Австралия передала Киеву комплексы JDAM-ER

Австралия передала Украине снятые с вооружения модифицированные комплекты JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) для наведения бомб.

Как передает Report, об этом сообщило издание Australian Defence Magazine.

При этом отмечается, что не известно, когда было передано это оружие и в каком количестве.

Ранее вице-премьер Австралии Ричард Марлз сообщил, что Канберра направляет Киеву новый пакет военной помощи стоимостью около $164 млн. Отмечалось, что в рамках этого пакета Украина получит 49 танков M1A1 Abrams, выведенных из эксплуатации австралийским Минобороны. Чиновники военного ведомства указали, что "некоторая часть переданных в дар боевых машин неисправна" и, вероятно, может быть "пущена на запчасти для других танков".

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