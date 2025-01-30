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СМИ: Авиакатастрофа над Вашингтоном может стать крупнейшей за десятилетия

СМИ: Авиакатастрофа над Вашингтоном может стать крупнейшей за десятилетия Власти готовятся к тому, что авиакатастрофа над Вашингтоном может стать самой масштабной в США по числу жертв за последние десятилетия.
Другие страны
30 января 2025 г. 10:09
СМИ: Авиакатастрофа над Вашингтоном может стать крупнейшей за десятилетия

Власти готовятся к тому, что авиакатастрофа над Вашингтоном может стать самой масштабной в США по числу жертв за последние десятилетия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник телеканалу CNN.

По предварительным данным, в результате столкновения военного вертолета Black Hawk с пассажирским самолетом по меньшей мере 19 тел были извлечены из реки Потомак.

В 1982 году самолет авиакомпании Air Florida врезался в мост 14-й улицы, соединяющей Арлингтон и Вашингтон, напоминает телеканал. По данным газеты The Wall Street Journal, тогда погибло 78 человек.

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