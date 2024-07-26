СМИ: Атлеты жалуются на нехватку продуктов и некачественную еду в Олимпийской деревне в Париже

Британские спортсмены пожаловались на нехватку продуктов и некачественную еду в Олимпийской деревне в Париже.

Британские спортсмены пожаловались на нехватку продуктов и некачественную еду в Олимпийской деревне в Париже.

Как передает Report со ссылкой на газету Daily Mail, об этом рассказал глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон.

Сообщается, что спортсмены пожаловались на главный ресторан Олимпийской деревни. Компания, отвечающая за организацию питания, работает над тем, чтобы ускорить поставки продуктов.

"Не хватает определенных продуктов: яиц, курицы, определенных углеводов. Кроме того, важно качество еды, поскольку спортсменам подают сырое мясо. Наши спортсмены решили, что лучше поедят в нашем ресторане в Клиши", - сказал Энсон.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.