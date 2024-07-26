СМИ: Атлеты жалуются на нехватку продуктов и некачественную еду в Олимпийской деревне в Париже

Британские спортсмены пожаловались на нехватку продуктов и некачественную еду в Олимпийской деревне в Париже.
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Сообщается, что спортсмены пожаловались на главный ресторан Олимпийской деревни. Компания, отвечающая за организацию питания, работает над тем, чтобы ускорить поставки продуктов.
"Не хватает определенных продуктов: яиц, курицы, определенных углеводов. Кроме того, важно качество еды, поскольку спортсменам подают сырое мясо. Наши спортсмены решили, что лучше поедят в нашем ресторане в Клиши", - сказал Энсон.
Напомним, что Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.