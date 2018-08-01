СМИ: Ассанж решил покинуть посольство Эквадора в Лондоне

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где он укрывался с 2012 года.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, на такой шаг Ассанж решился из-за того, что в последнее время у него ухудшилось здоровье. Он все еще может быть арестован в Великобритании, также прокуроры в США могут предъявить ему обвинения в выдаче конфиденциальной информации.

Отмечается, что у основателя WikiLeaks есть несколько вариантов: он может направиться в больницу в Великобритании, попытаться сбежать из страны или оспаривать свой арест в суде.