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    Сестра-близнец последнего шаха Ирана скончалась в возрасте 96 лет 

    Ашраф Пехлеви умерла во сне у себя дома в одной из европейских стран

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сестра-близнец последнего шаха Ирана Мохаммада Резы Пехлеви - Ашраф Пехлеви - cкончалась в возрасте 96 лет. 

    Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Tasnim. 

    Как сообщил ее советник Роберт Армао, сестра шаха умерла во сне у себя дома в одной из европейских стран.

    Ашраф Пехлеви родилась в Тегеране 26 октября 1919 года в семье полковника Резы Пехлеви, который занял шахский трон в 1925 году в результате переворота. Ашраф появилась на свет после своего брата-близнеца, ставшего вторым и последним шахом в династии Пехлеви, а также последним шахом в истории персидской и иранской монархии. 

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