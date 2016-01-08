Сестра-близнец последнего шаха Ирана скончалась в возрасте 96 лет 

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сестра-близнец последнего шаха Ирана Мохаммада Резы Пехлеви - Ашраф Пехлеви - cкончалась в возрасте 96 лет.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Как сообщил ее советник Роберт Армао, сестра шаха умерла во сне у себя дома в одной из европейских стран.

Ашраф Пехлеви родилась в Тегеране 26 октября 1919 года в семье полковника Резы Пехлеви, который занял шахский трон в 1925 году в результате переворота. Ашраф появилась на свет после своего брата-близнеца, ставшего вторым и последним шахом в династии Пехлеви, а также последним шахом в истории персидской и иранской монархии.