СМИ: Асад начал искать контакты с Турцией на фоне обострения в Сирии

Президент Сирии Башар Асад на фоне последних событий в стране начал искать контакты с Турцией.

Президент Сирии Башар Асад на фоне последних событий в стране начал искать контакты с Турцией.

Как передает Report , с таким утверждением выступила газета Türkiye.

Издание, ссылаясь на свои источники, сообщает, что сирийский лидер через двух посредников направил властям Турции предложение о переговорах.

"До настоящего времени Асад не отвечал на протянутую ему Турцией руку", - пишет газета, напоминая об инициативах властей Турции о нормализации отношений с Сирией.

Телеканал Syria TV ранее сообщил, что Асад якобы поручил направить делегацию в Анталью для переговоров с властями Турции. Газета Sözcü опровергла эту информацию, ссылаясь на источники в турецких спецслужбах.

Напомним, что ситуация в Сирии обострилась 27 ноября. После трехдневных боев повстанцы вошли во второй по значимости город страны Алеппо впервые с 2016 года, когда они были вытеснены из восточных районов в результате длительных боевых действий. Власти 30 ноября заявили о выводе правительственных войск из города.

Агентство АР отмечает, что наступление началось, когда проиранские группировки, включая "Хезболлах", прежде сражавшиеся на стороне правительства, оказались отвлечены войной с Израилем. Согласно информации, правительственные войска не смогли оказать значительного сопротивления повстанцам. Экс-посол США в Сирии Роберт Форд выразил мнение, что сирийская армия в некоторых местах оказалась "почти разгромлена".