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Армия Тайваня испытала секретную крылатую ракету дальностью 1,2 тыс. км

Армия Тайваня испытала секретную крылатую ракету дальностью 1,2 тыс. км ВВС Тайваня провели учебные стрельбы секретной крылатой ракетой HF-2E (другое название HF) дальностью до 1,2 тыс. км.
Другие страны
16 августа 2023 г. 19:07
Армия Тайваня испытала секретную крылатую ракету дальностью 1,2 тыс. км

ВВС Тайваня провели учебные стрельбы секретной крылатой ракетой HF-2E (другое название HF) дальностью до 1,2 тыс. км.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал "Ляньхэ синьвэньван".

По его данным, запуск был произведен перед рассветом с базы Цзюпэн. После старта произошло отделение стартового твердотопливного ракетного двигателя, после чего был запущен маршевый турбореактивный двигатель. Как отмечает издание, полет продлился более часа, испытания, вероятно, были успешными.

Как отмечает портал, это было первое испытание HF-2E в ходе учений, хотя ракета стоит на вооружении уже около 20 лет. Вооруженные силы острова все это время в целях секретности использовали условное название HF-2E для обозначения HF. Таким образом создавалось впечатление, что она является модификацией противокорабельной крылатой ракеты HF-2, хотя они обладают принципиально разными конструкциями и характеристиками.

По данным "Ляньхэ синьвэньван", HF-2E является аналогом американской крылатой ракеты Tomahawk. Запуск производился с мобильной наземной пусковой установки.

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