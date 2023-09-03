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Армия Судана заявила о взятии под контроль ключевой военной базы в Хартуме

Армия Судана заявила о взятии под контроль ключевой военной базы в Хартуме Армия Судана выступила с утверждением, что установила полный контроль над ключевой базой бронетанковых сил страны, расположенной на юге столицы, города Хартума.
Другие страны
3 сентября 2023 г. 13:43
Армия Судана заявила о взятии под контроль ключевой военной базы в Хартуме

Армия Судана выступила с утверждением, что установила полный контроль над ключевой базой бронетанковых сил страны, расположенной на юге столицы, города Хартума.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Обеспечена безопасность бронетанковой базы по периметру в районе Эль-Шаджара на юге Хартума, кроме того, силы быстрого реагирования вытеснены из близлежащих районов", - приводит канал заявление армии. Со стороны сил спецназа официальных комментариев пока не поступало.

По информации Al Arabiya, ВС Судана продолжают наносить авиаудары по позициям сил быстрого реагирования в столице, также слышны звуки артиллерийских обстрелов. Тяжелые бои идут также в соседнем городе Омдурмане.

Последние недели вокруг базы бронетанковых сил в Хартуме, где сосредоточена крупная военная техника и оборудование, шли ожесточенные столкновения. Армии уже несколько раз удавалось вытеснить бойцов спецназа с территории объекта, но они предпринимали новые наступления из близлежащих районов.

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Версия на азербайджанском языке Sudan ordusu Xartumdakı əsas hərbi bazaya nəzarəti ələ keçirib

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